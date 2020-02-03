Пенсионер-экстремал из Подмосковья совершит 75 прыжков к юбилею Победы

Михаил Панов обижается, когда его называют дедушкой. Ему 66 лет, и он джампер. Мужчина обожает экстремальную высоту, а особенно прыгать с нее. Пару лет назад он попробовал и так увлекся, что сегодня количество его прыжков перевалило за две сотни. К юбилею Великой Победы Михаил готовит 75 прыжков.

В Подмосковье вместе с Михаилом Михайловичем корреспондент телеканала «360» попробует покорить 37 метров. На высоте 15 этажа появляется ветер, а неопытный джампер начинает слегка по-женски причитать. Но нашего героя такие спецэффекты даже веселят.

В свое хобби Михаил вложил особый смысл. Пожилой экстремал задумал серию прыжков в честь юбилея Великой Победы. Всего их будет 75.

«Чтобы люди обратили внимание, что нельзя больше допускать в мире войны. И это первый прыжок на территории Подмосковья. Первый на территории и у своих друзей», — сказал Михаил Панов, джампер-экстремал.

17 победных джампов уже сделаны. Рекордные семь из них — на водопаде Виктория. Михаил еще и умудрялся селфи снимать в свободном падении. Он покорил самую высокую вершину мира — Макао — 233 метра.

Источник фото: телеканал «360»

До праздника Победы Панов прыгнет еще более полусотни раз, игнорируя старость и мотивируя молодых жить на полную катушку.

«Лучше идите в спортзал, докажите своим любимым, близким, что вы тоже на многое способны. Не надо бояться ошибок в зале, надо бояться бездействия», — сказал Михаил Панов, пенсионер-экстремал.

У человека в 66 лет жизнь только начинается. Корреспондент «360» так и не смогла сделать этот шаг в пустоту. А Михаил так легко и непринужденно это делает. Выводы: высота, как и высокие чувства, покоряется любому возрасту. Нужно просто уверенно шагать.

Источник фото: телеканал «360»

«Да, прям помолодел. Получаю кайф. Вот такие ощущения. Это и называется жизнь!» — сказал Михаил Панов, пенсионер-экстремал.