Пенсия без скуки. Как развлекаются в клубе «Активное долголетие» в Королеве

Клуб «Активное долголетие» недавно открылся в Королеве. Здесь пенсионеры могут поиграть в настольные игры, обсудить интересный фильм и спеть в караоке. Пару дней назад в клубе встречали народного артиста России Льва Лещенко, а сегодня в гости приехал губернатор Андрей Воробьев.

Здесь пенсионеры уже могут заняться скандинавской ходьбой, танцами, пением, записаться на компьютерные курсы, а также посетить бесплатные экскурсии по достопримечательностям Московской области.

Старшие жители Королева рассказали Воробьеву, чего им не хватает в клубе, но подчеркнули, что «Активное долголетие» — подарок, который трудно переоценить.

«Этот центр — неожиданный шикарный подарок! Он будет нашим вторым домом. Здесь каждый может найти занятие по интересам. Я хожу на хор, творчество, пишу музыку для стихотворений наших королевских поэтов. Это для меня будет площадкой, где я смогу выступить, почитать свои стихи», — отметила посетительница клуба Антонина Лаврова.

В будущем здесь планируют проводить выставки, музыкальные вечера, читать авторские стихи и петь песни.

«Наша задача, чтобы в каждом городе Подмосковья были такие центры. Хотел вас поблагодарить за активную жизненную позицию. Большое спасибо вам и за ваш труд, и за ваше участие, и за поддержку, потому что без поддержки руки опускаются. Когда вы нас вдохновляете, такие центры и рождаются», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор пожелал пенсионерам успехов, здоровья и, конечно, долгих лет.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Программа «Активное долголетие» разработана по поручению губернатора и распространяется более чем на два миллиона жителей старше 55 лет. Содержание программы составлено с учетом запросов и предложений населения. Сейчас в Московской области работает семь клубов «Активное долголетие» — в Солнечногорске, Реутове, Одинцове, Лотошине, Сергиевом Посаде, Королеве и Долгопрудном. К 1 марта 2020 года они появятся во всех муниципалитетах региона.

Стать участником программы очень просто. Достаточно заглянуть на официальный сайт проекта или воспользоваться мобильным приложением «Соцуслуги».