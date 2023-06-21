Подмосковье 21 июня 2023, 17:21 Пенную вечеринку и мастер-классы по скорлупе проведут на страусиной ферме в Серпухове в выходные Unsplash

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Ферма «Русский страус» проведет пенную вечеринку под открытым небом 24 и 25 июня. В программе дня будут конкурсы, экскурсии и мастер-классы по страусиной скорлупе.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья уточнили, что для вечеринки будут использовать только самую качественную пену, которая гипоаллергенна и безопасна. Гостей также ожидает праздничная программа с экскурсиями по ферме, посещением резиденции исполнения желаний, конкурсами и играми, мастер-классами по страусиной скорлупе, общением с домашними животными и птицами. На ферме можно будет познакомиться со страусами, ягнятами и козлятами, кроликами, осликом.

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Мероприятие состоится по адресу: Серпухов, деревня Старые Кузьменки.

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