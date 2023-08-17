Подмосковье 17 августа 2023, 12:41 Пенную дискотеку для молодежи провели в городском парке в Чехове Unsplash

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День молодежи отпраздновали в Чехове. Все желающие могли поучаствовать в пенной дискотеке, которая прошла на территории городского парка.

Гости праздника могли помериться силами на средневековом турнире, а также принять участие в интеллектуальных играх и квестах. Организаторы подготовили сразу несколько интерактивных зон на любые вкусы.

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«Наши парки пользуются популярностью у жителей. <…> У нас много планов на развитие наших парковых территорий, и в будущем мы обязательно добавим сюда локации и активности, которые так хотят наши жители», — отметила заместитель главы администрации городского округа Чехов Надежда Чернятина.

Также прошла церемония награждения. Волонтеров, студентов и юнармейцев округа отметили почетными грамотами и ценными подарками.

Пенная дискотека стала кульминацией праздника. Ребята танцевали под музыку популярного диджея Славинского.

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