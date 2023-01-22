Подмосковье 22 января 2023, 02:06 Пельмени по рецептам из Поднебесной слепили на мастер-классе в Королеве в канун китайского Нового года ГАУ АИС «Подмосковье»

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По лунному календарю в ночь с 21 по 22 января наступит 4270 год. Жителей Королева научили готовить обязательное блюдо для праздника — пельмени. Школа китайского языка LocalPoint провела мастер-класс по их лепке, а педагоги рассказали о традициях китайского Нового года.

«Для китайцев очень важны символы и традиции. На нашей встрече мы постарались рассказать о культуре Китая, о традициях. Например, рассказали, что иероглиф „фу“ китайцы пишут и развешивают в домах, а ровно в полночь переворачивают их. Таким образом, китайцы говорят „фу дао“, что означает „счастье пришло“. А пельмени — это обязательная трапеза на Новый год», — пояснила основательница школы Виктория Савкина.

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Пельмени символизируют долголетие, богатство, молодость и красоту. Они лепятся в виде полумесяца, чем напоминают золотые слитки в Китае. Участники мастер-класса слепили более 550 пельменей с различными начинками.

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ГАУ АИС «Подмосковье»

«Здорово, что можно не выезжая из Королева попробовать еду другой культуры и научиться готовить. Мне нравится Китай и кухня этой страны, поэтому такие пельмени будем готовить и дома», — отметила одна из участниц мастер-класса.

После лепки пельмени сварили, а затем все участники кулинарного урока занялись дегустацией.

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