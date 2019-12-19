Пельмени из улиток начали готовить в подмосковной Коломне

Подмосковный фермер начал готовить необычное блюдо — пельмени с улитками. В открытой продаже продукт всего неделю, а уже пользуется спросом.

Источник фото: телеканал «360»

Некоторые гурманы, которые попробовали изысканное блюдо, говорят, что по вкусу похоже на грибы.

«У нас было много мыслей. Улитка по-бургундски — это уже как обычно. Пришел, поел улиток. И мы начали думать, что сделать и придумали пельмени с улиткой», — рассказала Мария Антоненко, менеджер фермы «Экодеревушка».

Идея создания такого интересного блюда принадлежит владельцу фермы Сергею Балаеву.

«Для нашего народа какая нормальная еда? Пельмени! Сибирские пельмени, еще какие-то. Но пельмени же бывают разные: с лососем, с медвежатиной — если говорить про редкость какую-то, и обычные с птицей, свининой рыбой. Нашему человеку приятно это поесть. А если у нас улиточная ферма?», — уточнил Сергей Балаев, владелец фермы «Экодеревушка».

Источник фото: телеканал «360»

Улитки в пельменях целые, а не в виде фарша. Так, если вскрыть пельмень, то сразу видно с чем он. Вообще, улитка, как начинка для пельменей — идеальна. Как объяснил Сергей, шесть улиток заменяют полтора килограмма говядины. Не по объему, а по количеству белка, которое получит организм. Причем мясо улитки усваивается на 80%, а говядины — всего на 18%.

Фермер рассказал, что вырастить такой белок дешевле. Улитка ест любую зелень и овощи. Конечно, сейчас пельмени с улитками — блюдо дорогое и деликатесное — 800 рублей за полкилограмма, но это пока.

Источник фото: телеканал «360»

В планах — выращивать 100 тонн улиток в год только на этой ферме под Коломной. А значит пельменей будет больше. И не только их. Ведь улитки — прекрасные косметологи.

«Мы уже выпустили первые крема. Они еще не пошли в продажу, это пробные образцы. Мы сами мажемся, на себе испытали. Это великолепные кремы. У нас получилось. И заживляют, и производят очень хороший эффект», — отметил Сергей Балаев, владелец фермы «Экодеревушка».

Пока эксклюзивные пельмешки можно поесть только в «Экодеревушке» или заказать на сайте, который скоро запустят.

Мы же, при возможности, рекомендуем попробовать. Ведь прежде, чем сделать вывод о том, нравится или нет, нужно составить собственное мнение.