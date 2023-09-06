Подмосковье 06 сентября 2023, 21:43 Пелагея и Олег Газманов выступили в Красногорске на День города

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В Красногорске с размахом отметили День города. Здесь прошли ярмарка национальных культур, праздник урожая, фестиваль шарлотки и концерт, на котором выступили Акмаль, Олег Газманов и Пелагея.

«День рождения города — это всегда то, что создано предками. Если идем от корней прошлого, то обязательно будет будущее. С днем рождения, Красногорск!», — поздравил жителей глава Красногорска Дмитрий Волков.

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Праздничные гуляния завершились вечерним концертом на площади перед ДК «Подмосковье». Поздравить город приехали известные певцы и музыканты из Красногорска. Хедлайнерами праздника стали Акмаль, Олег Газманов и Пелагея.

А вот привычный салют в этом году не прогремел — так решили сами жители. Опрос был размещен в социальных сетях и большинство проголосовало за то, что озарить небо над Красногорском стоит в следующем году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о завершении строительства детского госпиталя в Красногорске весной 2024 года. Там откроют 28 профильных отделений по всем самым востребованным направлениям.

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