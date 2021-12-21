Пекарня при Троице-Сергиевой лавре раскрыла секреты приготовления рождественских кексов-агнцев

В пекарне при Троице-Сергиевой лавре производство не останавливается ни на минуту. Ночью здесь пекут хлеб, днем — знаменитую на всю область коврижку и пироги. В канун Рождества и Нового года в ассортимент добавляется еще несколько уже полюбившихся покупателям позиций: рождественские кексы-агнцы и наборы из расписного имбирного печенья. Корреспондент «360» проникла в пекарню и узнала секреты приготовления фирменной выпечки.

Источник фото: телеканал «360»

Рецепт агнцев прост: в муку с сахаром и маслом вливаются яйца, добавляются сода, уксус и коньяк. Но главное тут, наверное, все же форма, а не содержание — милые барашки мало кого оставят равнодушным.

«У нас такие есть специальные формы в виде агнца. И мы разливаем строго по весу», — отметила директор пекарни Екатерина Горностаева.

Источник фото: телеканал «360»

После того как тесто разлили по формам, агнцы отправляются в духовой шкаф примерно на 55 минут. В соседнем цеху тем временем вовсю пекут имбирные пряники.

«Помимо агнцев, мы делаем имбирные пряники. Их очень любят дети, все просят. Поэтому мы сейчас готовимся уже немножко заранее», — сказала Екатерина Горностаева.

Источник фото: телеканал «360»

Домики, человечки и целые елки, украшенные игрушками из все тех же имбирных пряников. Однотонные и разноцветные, большие и маленькие — над каждым таким набором феи пекарни колдуют вручную. Кстати, никаких образцов для узоров нет, поэтому местные пекари — еще и настоящие художницы.

«Как лежит душа, так и рисуешь. Они же все игрушечные, новогодние. И звездочки, и елочки, и зверьки — что угодно, что пришло на ум, то и рисуем», — поделилась сотрудница пекарни.

Источник фото: телеканал «360»

Еще совсем недавно заказать знаменитую выпечку из Сергиева Посада в столицу было невозможно. Сейчас благодаря субсидии, которую выделило Министерство инвестиций региона, у пекарни появился автомобиль, а значит, есть возможность принимать интернет-заказы.

Источник фото: телеканал «360»

Если вам захотелось получить своего агнца или пряничного человечка — это возможно, но лучше поторопиться. Заказов в канун праздников у пекарни много.