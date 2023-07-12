12 июля 2023, 15:59
Пекарня «Мираторг» в Домодедове начала производить 14 новых видов выпечки
Домодедовская пекарня агрохолдинга «Мираторг» выпустила 14 новых продуктов с начала года. В числе новинок мини-булочки, готовые кексы и круассаны с разными начинками, а также слойки для домашнего выпекания и пицца с четырьмя видами сыров.
Заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов отметил, что мощность пекарни в Домодедове составляет 700 тонн продукции в месяц. На предприятии активно разрабатывают новые рецепты и совершенствует технологии. Выпечка, которую начали выпускать в этом году, уже занимает 5% от объема продаж.
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Пекарня «Мираторга» выпускает готовую выпечку и замороженные полуфабрикаты для допекания. Такие изделия доводятся до готовности 90-95%, после чего фасуются в специальную упаковку. Технология позволяет экономить время и получать свежеиспеченный хлеб и выпечку дома. Среди самых популярных вкусов в линейке хлебов: багеты французский и ржано-пшеничный, а также чиабатта. Среди сдобы лидерами продаж являются круассаны и улитки с корицей.
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