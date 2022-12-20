20 декабря 2022, 16:34
Пекарни в Истре отправят мобилизованным более 3 тысяч хлебных изделий перед Новым годом
Пекарни в Истре объединились, чтобы в преддверии Нового года передать участникам СВО более трех тысяч хлебобулочных изделий. Мобилизованным отправят пирожки и пироги, круассаны, сдобные булки, багеты и ржаной хлеб с соленым салом.
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Глава городского округа Истра Татьяна Витушева посетила одну из пекарен, чтобы ознакомиться с циклом производства. Она лично поблагодарила предпринимателей за их патриотизм и неравнодушное отношение.
«Уверена, что наряду с той необходимой помощью фронту, которую мы регулярно отправляем за „ленту“, такие посылки тоже важны. Они дарят военнослужащим частичку домашнего тепла, а главное — осознание того, что здесь их очень ждут», — отметила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.
Предприниматели на встрече с главой заверили, что намерены и в дальнейшем поддерживать военнослужащих.
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Истра
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