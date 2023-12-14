Подмосковье 14 декабря 2023, 17:17 Пекари из Рузы возродили 400-летний рецепт ржаного пряника Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Инициативная группа пекарей из Рузского городского округа нашла и возродила старинный рецепт русских пряников. В составе десерта гречишный мед, ржаная мука и пряности.

«Наши производители все чаще обращаются к истории. Они предлагают попробовать продукцию, приготовленную по старинным русским рецептам, состоящую из натуральных и простых ингредиентов. Так, например, хлебная мастерская из Рузы ежегодно выпускает порядка трех тысяч ржаных пряников и более 180 тысяч буханок хлеба», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

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В составе пряника гречишный мед, цельнозерновая ржаная мука, горчичное масло, гвоздика, корица, имбирь, изюм, чернослив, вода и соль. Угощение может храниться до 60 дней, при этом в рецепте нет искусственных консервантов.

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