14 декабря 2023, 17:17
Пекари из Рузы возродили 400-летний рецепт ржаного пряника
Инициативная группа пекарей из Рузского городского округа нашла и возродила старинный рецепт русских пряников. В составе десерта гречишный мед, ржаная мука и пряности.
«Наши производители все чаще обращаются к истории. Они предлагают попробовать продукцию, приготовленную по старинным русским рецептам, состоящую из натуральных и простых ингредиентов. Так, например, хлебная мастерская из Рузы ежегодно выпускает порядка трех тысяч ржаных пряников и более 180 тысяч буханок хлеба», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.
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В составе пряника гречишный мед, цельнозерновая ржаная мука, горчичное масло, гвоздика, корица, имбирь, изюм, чернослив, вода и соль. Угощение может храниться до 60 дней, при этом в рецепте нет искусственных консервантов.
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