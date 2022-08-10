Педиатры Подмосковья прошли тренинг по профилактике эмоционального выгорания

Более 80 педиатров из Подмосковья обучились на занятиях по раннему выявлению эмоционального выгорания на работе. Пилотные тренинги прошли в Ногинской и Сергиево-Посадской больницах, а также в Московском областном хосписе для детей.

Последние два года на всех медицинских специалистов легла колоссальная нагрузка, связанная с пандемией. Врачи и медсестры работали порой круглосуточно, оказывая помощь всем нуждающимся. На передовой стояли в том числе и педиатры, которые работали со сверхурочными и порой не успевали отдохнуть между сменами.

«Мы организовали тренинг по профилактике эмоционального и профессионального выгорания и уже провели пилотные занятия. В сентябре планируем тиражировать проект на остальные медицинские организации» — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Занятия учат педиатров распознавать признаки эмоционального и профессионального выгорания, а также рассказывают о способах снижения уровня стресса. Тренинг проводят психологи МОНИКИ имени Владимирского и НИКИ детства.