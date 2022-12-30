Подмосковье 30 декабря 2022, 09:32 Педиатры и терапевты Подмосковья получили около двух тысяч планшетов для работы с начала года

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Минздрав Подмосковья закупил для педиатров и терапевтов региона новые планшеты, которые будут использоваться при обслуживании пациентов на дому. Они получили около двух тысяч экземпляров, рассказала первый зампред правительства области Светлана Стригункова.

По ее словам, на закупку техники потратили почти 124 миллиона рублей.

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«Планшеты предназначены для сокращения бумажной работы. С их помощью можно будет заполнить необходимую документацию — в электронном виде внести данные в карту пациента, оформить направление на консультации к узкопрофильным специалистам, на исследования и госпитализацию, а также электронный больничный лист», — рассказала она.

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Планшеты передали в 51 медучреждение, среди которых больницы Мытищ, Королева и другие.

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