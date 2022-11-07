Педиатру из Дедовска вручили орден Пирогова | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 19:07 Педиатру из Дедовска вручили орден Пирогова

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Педиатру из Дедовска Олегу Прокудину вручили Орден Пирогова. На протяжении двух лет, пока длилась пандемия, этому доктору довелось каждый день спасать детские жизни. Одним из первых он недавно отправился в красную зону.

«Как врачи мы по своей профессии были готовы, тяжело было именно физически. Вот эти костюмы, особенно в первую эпидемию, когда были ещё такие плотные костюмы и было очень жарко, то есть тяжело физически, но мы выдержали», — рассказал Олег Прокудин, заведующий детским отделением Истринской областной клинической больницы.

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Сейчас страх перед коронавирусом постепенно сошел на нет, но первое время после появления этого вируса все были просто в ужасе. Медикам приходилось жертвовать собственным здоровьем, чтобы спасать чужие жизни.

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Орден Пирогова — одна из высших наград для медиков. За милосердие, долг и самоотверженность. Это основа, на которой держится работа врачей. Главный врач Истринской областной больницы Наталья Шокова рассказала, как бывает приятно, когда выдаются любые памятные награды.