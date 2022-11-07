Педиатру из Дедовска вручили орден Пирогова | 360°

07 ноября 2022, 19:07
Педиатру из Дедовска вручили орден Пирогова
Педиатру из Дедовска Олегу Прокудину вручили Орден Пирогова. На протяжении двух лет, пока длилась пандемия, этому доктору довелось каждый день спасать детские жизни. Одним из первых он недавно отправился в красную зону.
«Как врачи мы по своей профессии были готовы, тяжело было именно физически. Вот эти костюмы, особенно в первую эпидемию, когда были ещё такие плотные костюмы и было очень жарко, то есть тяжело физически, но мы выдержали», — рассказал Олег Прокудин, заведующий детским отделением Истринской областной клинической больницы.
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Сейчас страх перед коронавирусом постепенно сошел на нет, но первое время после появления этого вируса все были просто в ужасе. Медикам приходилось жертвовать собственным здоровьем, чтобы спасать чужие жизни.
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Орден Пирогова — одна из высших наград для медиков. За милосердие, долг и самоотверженность. Это основа, на которой держится работа врачей. Главный врач Истринской областной больницы Наталья Шокова рассказала, как бывает приятно, когда выдаются любые памятные награды.
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