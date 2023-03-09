Подмосковье 09 марта 2023, 15:38 Педиатрическое отделение открылось на Акуловском проезде в Пушкино

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На западной стороне Пушкино открылось педиатрическое отделение № 2 детской поликлиники Московской областной больницы имени профессора Розанова. Это первое медучреждение в этой части города, к нему прикрепят свыше четырех тысяч детей.

Для открытия педиатрического отделения использовали помещение молочной кухни на Акуловском проезде. Ремонтные работы там начались летом прошлого года.

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Замглавврача по хозяйственным вопросам больницы Сергей Каликин рассказал, что помещение давно не использовалось, поэтому оно подошло для создания педиатрических участков.

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«В этом вопросе нас поддержал бывший депутат Мособлдумы Бабаченко Сергей Викторович, были выделены денежные средства, чтобы осуществить необходимые работы. Составили смету, заключили контракт с подрядчиками и во втором квартале приступили к ремонту», — сказал он.

К участкам прикрепят свыше четыре тысяч юных пациентов, сообщил главврач Владимир Мануйлов. Их будут принимать участковые врачи, педиатры и медсестры. Там также можно будет пройти диспансеризацию и вакцинацию.

«Теперь жителям западной части города не надо будет с колясками и маленькими детьми идти в поликлинику на Московском проспекте, всю необходимую помощь им окажут на месте», — подчеркнул он.

Главврач добавил, что отделение стало третьим удаленным участком. Другой ранее появился на Набережной улице. Следующим этапом станет открытие детской поликлиники, которую начнут строить в этом году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще около 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».

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