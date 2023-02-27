Подмосковье 27 февраля 2023, 12:48 Педиатрическое отделение № 1 при НИКИ детства отремонтируют в Химках

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Капитальный ремонт педиатрического отделения № 1 при Научно-исследовательском клиническом институте детства продолжается в Химках. За работами следят специалисты подведомственного Министерству ЖКХ Подмосковья ГБУ МО «УТНКР». Ремонт проводится по госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья».

Капремонт проводят в отделениях реанимации и интенсивной терапии, а также в отделении эндокринологии. На данном этапе демонтированы системы вентиляции, отопления, облицовка фасада, перегородки и штукатурный слой в подвальном помещении.

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«Технические эксперты на объектах капитального ремонта, реализуемых на территории Подмосковья, не только контролируют ход проведения работ, но и следят за соблюдением техники безопасности, выявляют нарушения и недостатки при производстве работ», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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НИКИ детства создан в ноябре 1936 года как Московская областная консультативная поликлиника. Сейчас это самостоятельное лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее помощь детям.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье в 20223 году планируют отремонтировать 70 медучреждений.

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