Педиатрическое отделение больницы Талдома открылось после капремонта

Ремонт завершили в педиатрическом отделении больницы Талдома. Там заменили полы, сантехнику, двери и провели отделочные работы.

Главный врач больницы Игорь Давронов рассказал, что работы проводили непрерывно, а лечебный процесс в это время не останавливался. Теперь для пациентов и их родителей созданы комфортные условия.

«Обновленный интерьер, уютные палаты, современная мебель, отзывчивый персонал — все это будет способствовать скорейшему выздоровлению пациентов и повышению уровня удовлетворенности оказываемой медицинской помощью», — рассказал врач.

После завершения ремонта в педиатрии рабочие приступили к преображению акушерско-гинекологического отделения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал программу стандартизации стационаров Подмосковья. Он отметил, что на это есть большой запрос у жителей.