Подмосковье 18 января 2024, 15:09 Педиатр НИКИ детства Ксения Гусарова напомнила о важности диспансеризации для выявления заболеваний у детей врач-педиатр Ксения Гусарова / ники детства

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Неделя профилактики неинфекционных заболеваний пройдет в России с 15 о 21 января. В честь этого подмосковные врачи напомнили о важности диспансеризации и профилактических осмотров.

По мнению врачей, диспансеризация позволяет вовремя выявить возможные проблемы со здоровьем или предрасположенность к заболеваниям у детей. По словам педиатра НИКИ детства Ксении Гусаровой, проходить профосмотры должны все дети в возрасте одного года, а также трех, шести, семи, 10, 14, 15, 16 и 17 лет.

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«Для удобства родителей и детей их можно пройти как в детских поликлиниках, так и в образовательных организациях — детских садах и школах. В ходе медицинского осмотра в случае необходимости ребенок направляется на дополнительную консультацию — исследование в детскую поликлинику по месту прикрепления», — сказала она.

Чаще всего у детей выявляют патологии костно-мышечной системы, болезни глаз и эндокринной системы.

Педиатры напомнили о важности обращать внимание на здоровье детей, а также посоветовали вести здоровый образ жизни, правильно питаться и проводить много времени на свежем воздухе.

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