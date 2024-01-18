Подмосковье 18 января 2024, 11:22 Педиатр НИКИ детства перечислил основные правила купания для детей в Крещение Unsplash

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Купание в проруби — традиционная часть праздника Крещения Господня. Нередко в нем участвуют как взрослые, так и дети. Педиатр НИКИ детства Антон Жильцов рассказал, безопасно ли купание в морозы для молодых организмов, а также напомнил основные правила проведения процедуры.

«Для детей купание в проруби — опасная процедура, целесообразность которой взрослым следует тщательно обдумать. Детский организм еще не сформировал систему терморегуляции. Резкий перепад температур и стресс могут вызвать сбой в дыхании и остановку сердца», — отметил Жильцов.

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По его словам, детей до трех лет нельзя окунать в холодную воду. Не стоит погружаться в купель детям, у которых есть неврологические диагнозы, патологии сердечно-сосудистой системы, хронические заболевания ЛОР-органов или сезонные респираторные инфекции. Не рекомендуется выполнять процедуру и беременным. Человек, окунающийся в купель, должен быть абсолютно здоров и хорошо знаком с закаливанием, например, с контрастным душем.

«После купания разотрите ребенка полотенцем, оденьте его в сухую одежду, выпейте горячий чай, постарайтесь быстрее зайти в теплое помещение», — подчеркнул педиатр.

При себе необходимо иметь купальник или плавки, полотенце и махровый халат, сланцы или резиновые тапочки, комплект сухой теплой одежды, а также термос с горячим чаем. Помимо этого, следует придерживаться основных правил: подходить к проруби и спускаться в нее ребенок должен обязательно в сопровождении взрослого. Педиатр также напомнил, что окунаться следует только в специально оборудованных местах под присмотром спасателей и медиков.

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