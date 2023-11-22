Подмосковье 22 ноября 2023, 13:54 Педиатр Ксения Гусарова рассказала об опасности антибиотиков для детей без назначения врача НИКИ детства

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Всемирная неделя правильного использования противомикробных препаратов пройдет с 20 по 26 ноября. Ее цель — рассказать о проблеме устойчивости к антибиотикам. О последствиях приема лекарств детьми без назначения рассказала подмосковный педиатр Ксения Гусарова.

С наступлением холодов традиционно растет число респираторных заболеваний. Из-за этого увеличивается количество неправильного использования антибиотиков, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем, особенно у детей.

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«При вирусных инфекциях у детей появляются температура, боль в горле, кашель и насморк. Состояние ребенка беспокоит родителей, особенно если есть высокая температура, которая порой продолжается несколько суток. Чтобы помочь ребенку, они начинают давать антибиотики», — рассказала она.

Педиатр отметил, что такие симптомы не являются причиной использовать антибиотики и часто легко снимаются жаропонижающими препаратами и средствами от насморка.

Злоупотребление антибиотиками приводит к устойчивости к ним, что позже может усложнить лечение других заболеваний, а также уничтожить полезные бактерии, которые важны для организма. Кроме того, такие препараты имеют много побочных эффектов, поэтому важно использовать их только по назначению врача.

Еще одной часто ошибкой может стать преждевременное прекращение приема антибиотиков. Из-за этого может возникнуть рецидив и обострение заболевания.

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