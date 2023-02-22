Подмосковье 22 февраля 2023, 22:12 Педиатр из Солнечногорска рассказала о работе в зоне СВО

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Педиатр из Солнечногорска Зухра Тамбиева рассказала о своей работе в зоне специальной военной операции. Медик два месяца трудилась в Луганске.

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За 15 лет работы врачом она привыкла видеть детскую боль. Однако но если раньше медик находила проблемы только в организме, то этой осенью ей пришлось столкнуться с душевными травмами. В Луганске врач вместе с командой коллег из Подмосковья провела диспансеризацию порядка четырех тысяч человек.

Обследования здесь не проводились годами. Поэтому медики при помощи общих анализов и полной диагностики раз за разом выявляли заболевания, о которых родители даже не догадывались. Но ни один из диагнозов не впечатлил специалистов так, как внезапные откровения ребят.

«Дети очень угнетены, они понимают все. Вот, например, мы сидим, и слышны бомбежки. Это, говорят, ПВО работает. Сами нас успокаивали», — поделилась врач-педиатр Ленинской амбулатории ГБУЗ МО «Солнечногорская областная больница» Зухра Тамбиева.

Зухра стала единственным добровольцем из Солнечногорской областной больницы. Женщина согласилась сразу, коллеги ее поддержали.

Она рассказала родственникам о командировке по приезде в Луганск. Тогда отец сказал ей, чтобы работала «с широким взглядом и храбрым сердцем». Теперь педиатр признается, с радостью бы вернулась обратно, но местных детей оставлять нельзя, поэтому пока следует клятве Гиппократа в стенах родной больницы.

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