Подмосковье 14 апреля 2023, 08:51 Педиатр из Солнечногорска получила благодарственное письмо губернатора за работу в зоне СВО

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Педиатр Ленинской амбулатории Солнечногорской областной больницы получила благодарственное письмо от губернатора Московской области за работу в зоне СВО. Зухра Тамбиева в прошлом году два месяца помогала меленьким пациентам в Луганске.

Благодарственное письмо от губернатора Московской области Андрея Воробьева педиатру вручили в торжественной обстановке.

«Оказавшись в зоне СВО, Зухра Руслановна оказывала необходимую медпомощь детям. За время работы в Луганске серьезная эвакуация проходила три раза. Но о своем решении наш медик не пожалела ни разу. Спасибо за ваш профессионализм и мужество», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Подмосковные врачи, в числе которых была Зухра Тамбиева, за два месяца работы в Луганске осмотрели почти четыре тысячи детей. В их ежедневные обязанности входила диспансеризация детей в школах и детских садах.

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