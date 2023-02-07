07 февраля 2023, 19:20
Педиатр из Шаховской стал лучшим врачом Подмосковья 2022 года
Педиатр Сергей Егоров из Шаховской получил звание лучшего врача Подмосковья прошлого года. Медик получил премию 180 тысяч рублей.
Егоров принял участие в ежегодном конкурсе наравне с врачами со всей области. Некоторые его коллеги имеют стаж более 10 лет.
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Медик родился в Смоленской области, где закончил Смоленскую государственную медицинскую академию по специальности «педиатрия». Его мать также работала педиатром.
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В 2006 году Сергей Егоров переехал в Волоколамск. Позднее его пригласили в детскую поликлинику поселка.
«Когда ты разбираешься в структуре всех органов на уровне молекулярных процессов — это максимально интересно», — заявил Сергей Егоров.
В поликлинике Сергей Егоров работает на портативном ультразвуковом аппарате УЗИ. Новую технику доставили в медучреждение по губернаторской программе.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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Шаховская
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