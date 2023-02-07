Подмосковье 07 февраля 2023, 19:20 Педиатр из Шаховской стал лучшим врачом Подмосковья 2022 года

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Педиатр Сергей Егоров из Шаховской получил звание лучшего врача Подмосковья прошлого года. Медик получил премию 180 тысяч рублей.

Егоров принял участие в ежегодном конкурсе наравне с врачами со всей области. Некоторые его коллеги имеют стаж более 10 лет.

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Медик родился в Смоленской области, где закончил Смоленскую государственную медицинскую академию по специальности «педиатрия». Его мать также работала педиатром.

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В 2006 году Сергей Егоров переехал в Волоколамск. Позднее его пригласили в детскую поликлинику поселка.

«Когда ты разбираешься в структуре всех органов на уровне молекулярных процессов — это максимально интересно», — заявил Сергей Егоров.

В поликлинике Сергей Егоров работает на портативном ультразвуковом аппарате УЗИ. Новую технику доставили в медучреждение по губернаторской программе.

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