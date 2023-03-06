Подмосковье 06 марта 2023, 13:42 Педиатр из Можайска примет участие во всероссийском конкурсе на звание лучшего врача

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Сотрудница детской поликлиники Можайской ЦРБ Юлия Мордовченкова примет участие во всероссийском конкурсе врачей в номинации «Лучший участковый педиатр». Стаж работы медика составляет около четверти века.

Юлия Мордовченкова — коренная жительница Можайска. После школы поступила в Ивановскую государственную медицинскую академию, которую окончила по специальности «Педиатрия». После пришла работать в Можайскую больницу, где и трудится по сей день. В этом году стаж врача составит 25 лет.

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В 2019 году Мордовченкова прошла профессиональную переподготовку по ультразвуковой диагностике, а в июне 2021 — по УЗД в педиатрии. С сентября 2020 года является врачом высшей категории.

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Уже около 400 земельных участков выдали медикам в новых поселках для врачей, созданных в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Это очень востребованная мера поддержки.