Педиатр из Дедовска получит жилье по льготной ипотеке | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 16:40 Поделиться Telegram

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Viber Педиатр из Дедовска получит жилье по льготной ипотеке

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Врач-педиатр из Дедовска получила свидетельство на соципотеку. Теперь Анастасия Белоногова точно знает, что все самые главные мечты в жизни сбываются. Она очень хотела, чтобы у нее была своя просторная квартира. И наконец ей выдали свидетельство на льготную ипотеку.

Анастасия — многодетная мама, у нее шестеро детей. Сейчас им всем приходится ютиться в однокомнатной квартире. В итоге врачу выдали сертификат на 10 миллионов рублей. Таким образом, получится оплатить больше половины от общей стоимости квартиры, и платежи по ипотеке будут достаточно комфортными.

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«Так как у нас большая площадь необходима, то это квартира из нового фонда. Которая с большими кухнями, большими комнатами. Это не те кухонки 4 метра, поэтому у нас хороший выбор — хороших квартир. И сумма сертификата также радует. Позволяет купить квартиру с минимальной затратой на ипотеку», — рассказывает Анастасия Белоногова.

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Для того, чтобы собрать все необходимые документы и согласовать ипотеку, понадобилось всего полтора месяца. Каждый, кто хочет получить такую льготу, должен заключить соглашение. По нему владелец ипотеки должен проработать на территории Подмосковья не меньше десяти лет. Такое условие полностью подходит Анастасии — она работает в Дедовской больнице последние восемь лет.

Социальная ипотека предоставляется учителям, врачам и воспитателям, а также ученым, тренерам государственных и муниципальных образований Подмосковья. В этом году планируется выдать сразу 435 свидетельств, которые смогут поменять множество жизней в хорошую сторону.

Социальную ипотеку могут получить учителя, воспитатели, врачи, ученые, тренеры государственных и муниципальных организаций Московской области. В этом году по плану будет выдано 435 свидетельств, а сколько жизней они поменяют в лучшую сторону.

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