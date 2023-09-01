01 сентября 2023, 16:08
Педагогов в Одинцове наградили почетными грамотами
Педагогическая конференция прошла в Доме культуры в Горках-10. Там подвели итоги прошедшего учебного года, обсудили планы на будущее и наградили почетными грамотами лучших учителей Одинцовского округа.
Одно из нововведений этого учебного года касается информационной платформы «Моя школа». Там с 1 сентября будет открыт доступ к электронному дневнику для всех учебных заведений региона. Помимо этого, детям и учителям будут доступны видеоуроки для подготовки к экзаменам и электронная библиотека. Это поможет сделать эффективнее все стадии учебного процесса.
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Также в школах введут уроки по профориентации. Проводить их будут специально обученные наставники.
Питание детей в школьных столовых Одинцовского округа будет обеспечивать муниципальный комбинат «Доброе кафе».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ 1 сентября.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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