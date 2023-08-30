Подмосковье 30 августа 2023, 11:19 Педагогов в Химках наградили благодарственными письмами губернатора Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Традиционная конференция учителей и воспитателей прошла в школе «Лидер» в Химках. Лучших учителей округа наградили благодарственными письмами губернатора Подмосковья и Совета депутатов за вклад в развитие образования.

Педсовет «Вектор развития образования: вызовы, тренды и перспективы» прошел на разных тематических площадках. Учителя делились опытом и новыми практиками, обсуждали работу в профильных классах, самоопределение школьников и современные модели воспитания. Участие в мероприятии приняла депутат Государственной думы Российской Федерации Ирина Роднина.

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«Мы можем совершенно четко сказать, что не всегда родители, даже самые лучшие, бывают хорошими воспитателями и педагогами. Поэтому вам доверили самое дорогое, что есть у любого человека и нашей страны, — будущее поколение. <…> Каждый, спустя долгое время, вспоминает, кто изменил твою жизнь, кто поменял твое отношение к какому-то предмету, кто помог тебе сделать выбор будущей профессии», — отметила Ирина Роднина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил директоров лучших школ региона.

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