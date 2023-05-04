Подмосковье 04 мая 2023, 12:25 Педагогов Подмосковья пригласили пройти исследование уровня профессиональных навыков АСОУ

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Академия социального управления пригласила педагогов из Подмосковья поучаствовать в пробном исследовании компетенций учителей. Оно пройдет в электронном виде по ссылке.

Как рассказали в Минсоцразвития региона, участники тестирования получат общий результат за работу и информацию о набранных баллов по трем компетенциям: предметная, метапредметная и методическая.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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