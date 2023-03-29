Подмосковье 29 марта 2023, 13:05 Педагогов Подмосковья пригласили на онлайн-семинар по математическому образованию 30 марта Пресс-служба АСОУ

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Семинар «День наставника: взаимосвязь математики и естественнонаучной грамотности» состоится 30 марта в 12:00. Мероприятие пройдет на базе Академии социального управления в онлайн-формате.

Трансляция семинара будет доступна по ссылке.

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«В рамках него будут представлены лучшие практики педагогов регионов страны, в том числе Московской области, по наиболее актуальным вопросам школьного математического образования: функциональная грамотность, межпредметные связи и технологии в обучении», — уточнили в пресс-службе министерства образования Подмосковья.

Внедрять умные и передовые технологии — одна из основных задач для детских садов и школ, считает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, сегодня очень важное место занимают искусственный интеллект, робототехника, IT.

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