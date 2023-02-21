21 февраля 2023, 18:39
Педагогов колледжей и техникумов Подмосковья наградили перед 23 Февраля
В преддверии Дня защитника Отечества министерство образования Московской области наградило педагогов колледжей и техникумов. Их чествовали за добросовестный труд и активную гражданскую позицию.
Награды вручил министр образования региона Илья Бронштейн. Их получили 20 преподавателей, в том числе из Павловского Посада, Шатуры, Красногорска, Чехова, Коломны и других округов.
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«Под их руководством в колледжах региона изготовили и направили на фронт изделия для солдат, а также собрали необходимую гуманитарную помощь», — заявил Илья Бронштейн.
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Награды
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