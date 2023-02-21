Подмосковье 21 февраля 2023, 18:39 Педагогов колледжей и техникумов Подмосковья наградили перед 23 Февраля

Читать 360tv в

В преддверии Дня защитника Отечества министерство образования Московской области наградило педагогов колледжей и техникумов. Их чествовали за добросовестный труд и активную гражданскую позицию.

Награды вручил министр образования региона Илья Бронштейн. Их получили 20 преподавателей, в том числе из Павловского Посада, Шатуры, Красногорска, Чехова, Коломны и других округов.

Реклама

«Под их руководством в колледжах региона изготовили и направили на фронт изделия для солдат, а также собрали необходимую гуманитарную помощь», — заявил Илья Бронштейн.

Реклама

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».