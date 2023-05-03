Подмосковье 03 мая 2023, 17:58 Педагогов из Подмосковья пригласили на вебинар о новых методиках воспитания АСОУ

Читать 360tv в

Для подмосковных педагогов стартовала регистрация на вебинар по использованию метода «Матрица ценностей» в программе воспитания. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Образовательный курс подготовлен кафедрой методики воспитания и дополнительного образования АСОУ. Принять участие в вебинаре смогут заместители руководителей по воспитательной работе, советники директоров по воспитанию и педагоги. Они получат рекомендации по проектированию и реализации программы воспитания на основе метода «Матрица ценностей».

Реклама

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».