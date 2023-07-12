Подмосковье 12 июля 2023, 12:47 Педагогов из Подмосковья пригласили на программу повышения квалификации по современной генетике Unsplash

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Педагогов из Подмосковья пригласили на программу повышения квалификации центра «Сириус» по современной генетике и генетическим технологиям. Участие смогут принять не более 40 человек.

«Участников ждет знакомство с генной инженерией и генетическими технологиями, формирование навыков экспериментальной работы с биологическими объектами и материалами, решение задач олимпиад всероссийского и международного уровней», — уточнили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

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Регистрация на программу продлится до 4 августа по ссылке.

Ранее во время ежегодного обращения к жителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что педагоги школ искусств получат доплаты.

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