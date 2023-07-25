Подмосковье 25 июля 2023, 16:13 Педагогов и наставников из Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе лучших патриотических практик Unsplash

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Педагоги и наставники из Подмосковья смогут побороться за премию «Патриот» в пяти из 12 номинаций. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

В конкурсе смогут принять участие педагоги, наставники, а также образовательные организации Московской области, реализующие собственные проекты в сфере патриотического воспитания. На премии «Патриот-2023» представлено 12 разных номинаций, пять из них подходят для работников образования.

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На конкурсе назовут лучшие практики патриотического воспитания и отметят учреждения, которые уделяют большое внимание этой важной теме.

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