Подмосковье 08 апреля 2024, 17:01 Педагогический слет клуба «Творческая инициатива» прошел в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Третий слет клуба «Творческая инициатива» среди педагогов прошел в Химках в школе «Триумф». Свыше 100 сотрудников образовательных учреждений обменялись опытом и навыками работы с коллегами.

Педагоги приняли участие в полезных мастер-классах и тренингах. Они делились друг с другом знаниями по внеурочной деятельности и исследовательским работам. В конце мероприятия состоялась церемония награждения.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Получать награду всегда приятно, особенно от любимого города. Я выбрала эту профессию, так как мне всегда нравилась математика, общение с детьми. С возникающими трудностями помогает справляться любовь детей, очень сильно заряжают их искренние эмоции. И, конечно же, поддержка коллег, они всегда дадут совет и помогут» — прокомментировала педагог Лицея № 12 городского округа Химки Елизавета Шкуренко.

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