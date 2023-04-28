Подмосковье 28 апреля 2023, 13:21 Педагогический семинар по случаю Дня наставника прошел в Подмосковье АСОУ

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Всероссийский семинар на тему «День наставника: достижение метапредметных результатов при обучении математике» состоялся в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. Мероприятие прошло на базе Академии социального управления.

В семинаре участвовали педагоги математического профиля школ Подмосковья и республики Карелия. Дискуссии провел заместитель руководителя Центра развития образования РАО Эммануил Баграмян. Запись мероприятия доступна по ссылке.

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