Подмосковье 20 марта 2024, 16:40 Педагогический семинар о трудоустройстве студентов-инвалидов прошел в Подмосковье Министерство образования Московской области

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Мероприятие под названием «Региональная педагогическая мастерская» прошло в Государственном гуманитарно-технологическом университете Орехово-Зуевского округа. Специалисты обсудили вопросы трудоустройства выпускников-инвалидов.

В пресс-службе министерства образования Московской области рассказали, что мероприятие объединило заместителей директоров колледжей, педагогов-психологов, социальных педагогов и тьюторов. Приняли участие также преподаватели и студенты колледжей ГГТУ.

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Специалисты обсудили взаимодействие образовательных организаций с предприятиями Подмосковья, которые готовы приглашать выпускников на работу.

В работе приняли участие сотрудники Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в сфере СПО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников, которые поучаствовали в «Неделе добрых дел».

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