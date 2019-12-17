Педагогический Оскар» вручили в Подмосковье

Лучших педагогов наградили в Подмосковье. Им вручили премию губернатора, которая считается главной наградой для педагогов региона. Ее получили 20 работников сферы образования. Церемония награждения прошла в Доме правительства Московской области.

Их выбирали в нескольких номинациях: лучший воспитатель, учитель, директор школы, колледжа. Награды также достались тем, кто представил самые интересные разработки в системе инклюзивного образования или придумал, как по-новому использовать компьютерные технологии на уроках. Для участия нужно было представить проект, пройти внутренний отбор, а потом представить идею на суд жюри. Каждый победитель получит выплату в размере трехсот тысяч рублей.

Источник фото: телеканал «360»

«Учитель из источника информации сейчас превращается в наставника, сотрудника, человека, который помогает детям учиться. Он не просто доставляет информацию, а помогает учиться и раскрыть свой потенциал. В этом заключается главная перемена функции учителя — из ментора, вещателя истины, он становится соучастником», — отметила Татьяна Новикова, учитель математики МБОУ СОШ № 15 (город Красногорск).

Еще 100 педагогов стали лауреатами другой ежегодной премии. Уже в четвертый раз лучших учителей-предметников выбирали в каждом муниципалитете. Отбор также проходил в несколько этапов. Чтобы принять участие, нужно было разработать собственную методику проведения урока и предоставить доказательство достижений своих учеников.

«Стоит отметить, что 49 из этих ста учителей вошли в тысячу лучших учителей Российской Федерации. Хороший учитель — это тот, дети которого выдают высокие результаты, дети, которые с удовольствием приходят на занятия, учатся — в этом и есть хороший учитель», — сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Источник фото: телеканал «360»

Победители тоже получат премию от Минпросвета России. Те, кто прошел первый этап конкурса, — по 100 тысяч рублей, финалисты — по 200.