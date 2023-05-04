Подмосковье 04 мая 2023, 16:24 Цикл педагогических интенсивов пройдет в школах Подмосковья в мае Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Цикл педагогических интенсивов «Московская область: открытый путь лидерства в образовании» стартовал в Подмосковье. Сегодня учителя обсудили стандарты детских садов и бесшовный переход учащихся в школу.

Интенсив продлится два дня. В день открытия в Красногорске он собрал свыше 350 педагогов из Подмосковья и других регионов. Для них выступил глава Минобразования области Илья Бронштейн. Он рассказал о проекте «Предшкола: стандарт детского сада».

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Министр пояснил, что проект был запущен в прошлом году, он призвал облегчить переход ребенка в школу. Так, важно, чтобы в садах дети привыкали заниматься на современном оборудовании.

«Первыми участниками проекта стала 101 образовательная организация, а на сегодняшний день участников уже почти 300. Это не предел. Мы планируем в текущем году 100-процентный охват дошкольных образовательных организаций в участии проекта», — добавил он.

Для реализации проекта более 400 педагогов прошли обучение по инновационным программа и работе на современной технике. Завтра интенсив продолжится в пяти образовательных учреждениях региона, это областная гимназия имени Примакова, образовательный центр «Вершина» в Красногорске, школа № 36 в Подольске, школа № 12 в Домодедове и школа № 1 в Королеве.

Узнать программу занятий можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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