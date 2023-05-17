Подмосковье 17 мая 2023, 10:19 Педагогические династии из Серпухова поздравили с Международным днем семей

Читать 360tv в

В преддверии Международного дня семей «Союз женщин Подмосковья» поздравил педагогические династии Серпухова. Семьи получили благодарности и высадили памятные деревья в парке имени Олега Степанова.

Мероприятие прошло во дворце торжеств «Центральный». Там чествовали семьи, которые уже не одно поколение посвящают себя воспитанию детей.

Реклама

«В этот Год педагога и наставника задумываешься о том, где твои корни, откуда пошли эти корни. <…> У истоков нашей династии стояли наши мамы — хрупкие, молодые девушки, которым в суровое время послевоенное пришлось стоять около школьной доски и учить детей», — рассказала руководитель структурного подразделения Губернского колледжа, преподаватель истории и обществознания Елена Бандурина.

Стаж Елены составляет более 40 лет. Она удостоена званий «Ветеран труда» и «Почетный работник среднего профессионального образования России». Ее муж Игорь Бандурин работал учителем физкультуры. Его профессию унаследовал сын Евгений, который также женат на преподавателе музыки Ирине.

Семьям вручили благодарственные письма от серпуховского отделения «Союза женщин Подмосковья» и Московской областной думы.

«Ваша роль, вклад в жизнь наших детей, родителей тех детей, которых вы воспитываете, — это неоценимый вклад», — отметила заместитель главы администрации городского округа Серпухов Татьяна Орлова.

В завершении дня семьи посадили рябины в парке имени Олега Степанова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к 1 Мая два жителя региона получили звание Героя Труда России. Среди них — Татьяна Бабурова, которая всю жизнь проработала учителем русского языка и литературы в Волоколамске.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».