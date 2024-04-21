Подмосковье 21 апреля 2024, 14:44 Педагогическая конференция прошла в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В городском округе Химки в уникальном пространстве «Умной библиотеки» состоялась знаковая педагогическая конференция, посвященная актуальным вопросам развития современной электроники в образовательном процессе. Мероприятие, организованное Центральной детской школой искусств, стало частью Всероссийского конкурса музыкально-электронного творчества «Весенний Калейдоскоп».

На конференции затронули вопросы интеграции педагогических традиций и инновационных подходов в преподавании музыкально-электронного искусства.

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«Наша задача — сделать образовательный процесс максимально интересным и актуальным для учащихся. Мы постоянно следим за новыми тенденциями и внедряем их в учебные программы», — поделилась Инна Монастырская, директор центральной детской школой искусств и муниципальный депутат.

Конференция собрала ведущих специалистов в области клавишных электронных инструментов из разных городов, что позволило участникам обменяться опытом и новыми идеями.

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