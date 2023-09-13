Подмосковье 13 сентября 2023, 17:03 Педагогическая конференция о развитии дополнительного образования прошла в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В химкинской школе «Лидер» прошла конференция на тему модернизации системы воспитания и дополнительных занятий для детей в учебных заведениях округа. Встречу посетили представители Министерства образования Подмосковья, эксперты предложили свои идеи по развитию.

«Целью нашей сегодняшней встречи стало обсуждение задач системы воспитания и дополнительного образования в городском округе Химки. Мы наметили примерные векторы движения и будем стремиться не сходить с них, достигая поставленных задач в этом учебном году», — рассказала глава местного управления образования Ирина Болгова.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Помимо этого, эксперты поговорили о задачах на текущий учебный год, обсудили реализацию проекта «Навигаторы детства 3.0», методы развития Движения Первых в Подмосковье, а также упомянули о грядущих соревнованиях между школьными медиацентрами.

В завершение конференции директор областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания Юрий Макеев вручил педагогам грамоты за добросовестный труд, высокие достижения в обучении, профессионализм и творческий подход.

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