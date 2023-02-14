Подмосковье 14 февраля 2023, 16:34 Педагоги вузов проведут мастер-классы и психологические тренинги для школьников Подмосковья в феврале и марте

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Проект «Педагогический десант» реализуется в Подмосковье в год педагога и наставника. В его рамках команда педагогов вузов Московской области посещает школы, рассказывают о профессии учители и помогают ребятам определиться с будущей специальностью. Проект стартовал 1 феврали и продлится до 31 марта.

Участники «Педагогического десанта» проводят для школьников и их родителей мастер-классы и психологические тренинги. Команда преподавателей уже посетила 21 муниципалитет Подмосковья. К концу марта проект охватит все городские округа.

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«Старшеклассникам не всегда бывает легко понять, с какой профессией лучше связать свою жизнь. Наши специалисты помогают сделать этот важный выбор, рассказывают свой опыт, мотивируя ребят, в том числе, рассмотреть для себя такую важную и нужную профессию, как учитель», — сообщили в министерстве образования Московской области.

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