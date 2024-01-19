Подмосковье 19 января 2024, 13:19 Педагоги в Лобне обучились работе с искусственным интеллектом Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Круглый стол «Актуальные вопросы работы с искусственным интеллектом» прошел в школе № 10 в Лобне. Педагоги познакомились с основами работы искусственного интеллекта в образовании.

Представитель компании «СберОбразование» Надежда Бысик рассказала учителям о возможностях искусственного интеллекта. После педагоги смогли задать спикеру вопросы по теме.

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«Современная система образования способна кардинально улучшить жизнь многих людей, сделав качественные знания доступными для каждого вне зависимости от местонахождения или возраста. Происходит это за счет внедрения передовых технологий. Искусственный интеллект (АI) — одна из них, поэтому важно уметь с ней обращаться», — отметили организаторы круглого стола.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что искусственный интеллект подключат к моделированию новых автобусных маршрутов в регионе.

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