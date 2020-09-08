Педагоги смогут принять участие в учебном онлайн-марафоне в МГОУ
Участников марафона ждут ведущие специалисты. Спикеры в доступной и интересной форме в режиме онлайн расскажут о правовых аспектах международных исследований, аналитических данных участия России в исследовании PISA, подготовят кейсы для педагогов по всем направлениям, а также поделятся лучшими управленческими практиками в подготовке к международным исследованиям.
Вебинары проведут специалисты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», специалисты Федерального института педагогических измерений, профессора и специалисты МГОУ, МПГУ, МГПУ и лидеры директорского корпуса школ Подмосковья.
Международное исследование PISA позволяет проверить сформированность навыков XXI века: креативность, умелое использование информации, критическое мышление, рефлексию, системность в мышлении, изучение и исследование, инициативность и коммуникацию.
После окончания мероприятий участники марафона получат электронный сертификат. Изучить расписание и записаться можно по ссылке.