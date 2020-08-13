Педагоги из Подмосковья прошли первый этап обучения для работы в новых «Точках роста»

Начальный этап обучения педагогов для центров «Точка роста» завершился в Подмосковье. Они прошли первый уровень образовательного курса «Гибкие компетенции в проектной деятельности». Его провели онлайн.

Первый этап прослушали почти 150 человек. Они будут работать в новых центрах «Точка роста». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.

В прошлом году Подмосковье присоединилось к торжественному открытию 77 „Точек роста“. В этом году мы продолжаем работу. Скоро будут функционировать новые центры пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

Сам проект «Точки роста» реализуют по федеральной программе «Современная школа». Он подразумевает создание центров для цифрового и гуманитарного образования.

До конца года в регионе откроют 42 «Точки роста». Параллельно с проведением ремонтных работ идет процесс обучения педагогов.

Ранее в областном Министерстве образования рассказали, что к началу учебного года санитарную безопасность во всех школах продумают до мелочей. Например, с сентября заработают посты проверки температуры.