Педагоги Подмосковья смогут выиграть авторскую программу на телевидении

Учителей со всей России пригласили поучаствовать в отборе шоу «Классная тема». Семеро финалистов выступят на телеканале «Россия» и получат шанс вести авторскую программу.

Источник фото: телеканал «360»

Для участия в отборе необходимо пройти тест по своему предмету и снять видеовизитку. Заявки принимают от учителей математики, химии и биологии, географии, истории, физики, русского языка и литературы.

Финалисты выступят в гранд-шоу, а главным призом станет авторская программа на телеканале «Россия». Подать заявку на участие можно до 10 августа по ссылке.

Шоу организовано по поручению президента РФ Владимира Путина.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что более 30 тысяч педагогов Подмосковья получили доплаты за классное руководство.