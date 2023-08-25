Подмосковье 25 августа 2023, 05:00 Педагоги Подмосковья смогут поучаствовать в работе площадки АСОУ онлайн Фото: unsplash.com

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Работники сферы образования Московской области смогут принять участие в мероприятии на площадке № 10 в АСОУ «Наставничество Подмосковья — территория личностно-профессионального развития». Оно состоится 25 августа в 10:00, его будут транслировать онлайн по ссылке.

«В рамках площадки пройдет обсуждение темы наставничества в системе образования Московской области, механизмов адресного сопровождения педагогов», — сообщили в министерстве образования Московской области.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важной задачей перед началом учебного года является поддержка малообеспеченных и многодетных семей. Выплаты к 1 Сентября получили 100 тысяч детей.

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