Подмосковье 15 декабря 2022, 10:36 Педагоги Подмосковья смогут подать заявление на аттестацию онлайн Unsplash

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Заявление о проведении аттестации педагогов теперь можно заполнить на региональном портале госуслуг. Об этом сообщили в Мингосуправления Подмосковья.

«Раз в пять лет для каждого педагогического работника по желанию проводится аттестация для установления категории. Теперь форму заявки можно заполнить на региональном портале госуслуг», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Аттестация педагогов оценивает профессиональный уровень специалиста и обозначает его квалификационную категорию. Заседания комиссии проводятся по графику. Подача заявления открывается за 90 дней до даты аттестации.

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