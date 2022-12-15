15 декабря 2022, 10:36
Педагоги Подмосковья смогут подать заявление на аттестацию онлайн
Заявление о проведении аттестации педагогов теперь можно заполнить на региональном портале госуслуг. Об этом сообщили в Мингосуправления Подмосковья.
«Раз в пять лет для каждого педагогического работника по желанию проводится аттестация для установления категории. Теперь форму заявки можно заполнить на региональном портале госуслуг», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
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Аттестация педагогов оценивает профессиональный уровень специалиста и обозначает его квалификационную категорию. Заседания комиссии проводятся по графику. Подача заявления открывается за 90 дней до даты аттестации.
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