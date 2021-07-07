Педагоги МГОУ помогут абитуриентам выбрать программу обучения из 142 вариантов
Приемная кампания МГОУ в самом разгаре. Университет предлагает абитуриентам 142 программы. Определиться с выбором помогут педагоги.
В МГОУ насчитывается 16 факультетов и 1370 бюджетных мест, а подать документы можно онлайн.
У студентов появится возможность получать стипендию до 20 тысяч рублей в месяц. Но не все сразу могут определиться с тем, какое направление выбрать.
Для таких абитуриентов сотрудники вуза регулярно проводят Дни открытых дверей и уроки профориентации. Те, кто еще не выбрал свое направление, могут задать вопросы прямо перед поступлением.
Это подчеркнула ответственный секретарь приемной комиссии МГОУ Ирина Щеглова.
Мы с каждым работам индивидуально, потому что у нас очень много различных профилей на каждом факультете
Абитуриенты могут поучаствовать в интерактивных экскурсиях. Одна из таких проходит на кафедре юриспруденции.
Ребятам показывают самые интересные кабинеты. Например, обучение проходит в классе, обустроенном как настоящий зал заседания. А в кабинете можно примерно понять, как работает следователь.
«Конечно, мы всем подсказываем, помогаем выбрать несколько профилей, а дальше они уже будут смотреть», — сказала Ирина Щеглова.
А исполняющая обязанности декана юридического факультета МГОУ Эльвира Надысева подчеркнула, что важно слушать себя.
«Необходимо слушать себя и понимать, чего вы хотите в жизни, для чего вы что-то делаете. В первую очередь послушайте себя» — отметила она.
На вопросы готовы ответить все сотрудники, рассказал декан факультета технологии и предпринимательства МГОУ Алексей Хаулин.
Когда вы что-то изготавливаете, вы должны делать это для какой-то цели, а главная цель — это реализация
Специалисты из МГОУ готовы помочь определиться с выбором будущим студентам очной и очно-заочной формы до 29 июля, а магистрам — до 11 августа.