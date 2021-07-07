Педагоги МГОУ помогут абитуриентам выбрать программу обучения из 142 вариантов

Приемная кампания МГОУ в самом разгаре. Университет предлагает абитуриентам 142 программы. Определиться с выбором помогут педагоги.

В МГОУ насчитывается 16 факультетов и 1370 бюджетных мест, а подать документы можно онлайн.

У студентов появится возможность получать стипендию до 20 тысяч рублей в месяц. Но не все сразу могут определиться с тем, какое направление выбрать.

Для таких абитуриентов сотрудники вуза регулярно проводят Дни открытых дверей и уроки профориентации. Те, кто еще не выбрал свое направление, могут задать вопросы прямо перед поступлением.

Это подчеркнула ответственный секретарь приемной комиссии МГОУ Ирина Щеглова.

Мы с каждым работам индивидуально, потому что у нас очень много различных профилей на каждом факультете Ирина Щеглова.

Абитуриенты могут поучаствовать в интерактивных экскурсиях. Одна из таких проходит на кафедре юриспруденции.

Источник фото: телеканал «360»

Ребятам показывают самые интересные кабинеты. Например, обучение проходит в классе, обустроенном как настоящий зал заседания. А в кабинете можно примерно понять, как работает следователь.

«Конечно, мы всем подсказываем, помогаем выбрать несколько профилей, а дальше они уже будут смотреть», — сказала Ирина Щеглова.

А исполняющая обязанности декана юридического факультета МГОУ Эльвира Надысева подчеркнула, что важно слушать себя.

«Необходимо слушать себя и понимать, чего вы хотите в жизни, для чего вы что-то делаете. В первую очередь послушайте себя» — отметила она.

Источник фото: телеканал «360»

На вопросы готовы ответить все сотрудники, рассказал декан факультета технологии и предпринимательства МГОУ Алексей Хаулин.

Когда вы что-то изготавливаете, вы должны делать это для какой-то цели, а главная цель — это реализация Алексей Хаулин.

Специалисты из МГОУ готовы помочь определиться с выбором будущим студентам очной и очно-заочной формы до 29 июля, а магистрам — до 11 августа.