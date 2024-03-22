Подмосковье 22 марта 2024, 09:51 Педагоги из Воскресенска повысили квалификацию в обучающем центре гимназии имени Примакова Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Воскресенские педагоги дошкольного образования прошли повышение квалификации. Они изучили программу «Предшкола: стандарт детского сада» на базе центра про реализации проекта в гимназии имени Примакова.

Педагоги приняли участие в практикуме. Они обсудили вопросы преемственности между детским садом и школой, уточнили какими знаниями и умениями должен обладать выпускник дошкольного учреждения.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Впереди педагогов ждет стажировка в детском саду «Мечта» при Москворецкой гимназии. Так, 26 марта они проведут мастер-классы с использованием инновационного оборудования и передовых практик.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился, что к осени в регионе отремонтируют 42 школы и 23 детских сада.

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